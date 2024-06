Palmeiras inicia reformulação e prepara ‘chegadas e saídas’

O Palmeiras começa a se movimentar no mercado de transferências como não fazia há alguns anos. Com a saída de Endrick para o Real Madrid no meio do ano, o Verdão também se prepara para as saídas de Luís Guilherme, para o West Ham, e de Luan, para o América, do México. Contudo, se engana que o clube não vai repor estas peças no elenco.

É verdade que o Palmeiras tem saídas bem encaminhadas. A mais próxima de acontecer é de Luis Guilherme. O West Ham vai desembolsar R$ 172,8 milhões para tirar a joia do clube. Além disso, o América, do México, fez uma oferta para tirar o zagueiro Luan, do Verdão. A diretoria só disse que libera o jogador caso pague a multa rescisória de R$ 18,5 milhões.