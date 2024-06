Palmeiras encaminha a saída do zagueiro Luan

Zagueiro Luan está de malas prontas para ir embora do Alviverde e respirar novos ares com a camisa do Club América Crédito: Jogada 10

A diretoria do Palmeiras encaminhou a venda do zagueiro Luan. O jogador recebeu proposta do Club América, do México e deve viajar para se apresentar ao novo clube. O acordo vai render aos cofres do Alviverde US$ 4 milhões (R$ 21 milhões). Diferente de outras oportunidades, desta vez o Palmeiras não criou nenhum obstáculo para liberar o jogador. Até mesmo Abel Ferreira, grande fã do camisa 13, não pediu a sua permanência aos diretores.

Do lado de Luan, o jogador manifestou a sua posição de ir embora e teve o pedido atendido. Um dos fatores é o seu status de reserva no time, pois Murilo e Gustavo Gómez são intocáveis para a comissão técnica. Outro ponto importante que pesou na balança foi a evolução de Naves. O jogador é revelado pelo clube e pede espaço no elenco. Ou seja, Luan poderia ficar como quarta opção para entrar na equipe. Relação de Luan e André Jardine O grande interessado na contratação de Luan é o técnico André Jardine. O comandante trabalhou no Verdão como treinador do sub-20 e pegou amizade com o jogador. A novela nos bastidores era antiga e o comandante insistiu na sua chegada.