Novorizontino x Santos: onde assistir, arbitragem e escalações

O Santos encara o Novorizontino nesta sexta-feira (7), às 21h, no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, pela nona rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro. O Peixe tenta se recuperar na competição, já que vem de duas derrotas seguidas, para América-MG e Botafogo-SP. Em contrapartida, o Tigre vem de três partidas sem perder, mas com dois empates e uma derrota e quer sair do meio da tabela de classificação.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Brasil, Premiere e Canal GOAT.