Naves renova contrato com o Palmeiras e muda status no clube

Naves renovou o seu vínculo com o Verdão e espera assumir a titularidade em breve sob o comando de Abel Ferreira

Nesta quinta-feira (6), o Palmeiras anunciou a renovação de contrato do zagueiro Naves. O jogador de 22 anos, estendeu seu vínculo com o Alviverde até 2028 e agora quer alçar voos mais altos dentro do clube.

Atualmente, o jogador é a última opção para o setor defensivo, porém a situação deve mudar em breve. Luan, seu principal concorrente, está de malas prontas para atuar no México com a camisa do Club América.