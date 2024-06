Morre José Lemme, lendário ex-presidente do Defensa y Justicia

Um nome com papel fundamental no processo de transformação do Defensa y Justicia morreu nesta quinta-feira (6). Em situação descrita apenas como um “delicado problema de saúde”, o ex-presidente do clube, José Lemme, faleceu aos 74 anos de idade na Argentina.

Além de relembrar toda a trajetória de Lemme no Halcón, os canais oficiais do Defensa declararam a suspensão de 48 horas em todas as atividades esportivas no clube e deixaram uma bonita mensagem em forma de homenagem: