Leonardo Gaciba rebate John Textor em lance de Botafogo x Palmeiras

O jogo entre Botafogo e Palmeiras, válido pela reta final do Campeonato Brasileiro de 2023, voltou a ganhar espaço na mídia. Desta vez, o dono da SAF do Glorioso, John Textor, usou a rede social para reclamar do lance e outra vez acusar de manipulação a favor do Alviverde. O jogo que terminou 4 a 3 para os paulistas.

O lance usado pelo dirigente foi a expulsão do zagueiro Adryelson. Na ocasião, ele cometeu falta em Breno Lopes. Assim que o árbitro Bráulio da Silva Machado viu o lance no monitor, optou pela expulsão do atleta do Bota. Sendo assim, o time jogou com 10 atletas até o fim da partida.

Visão do ex-árbitro

Nesta quinta-feira (6), Leonardo Gaciba, comentarista de arbitragem da ESPN, explicou o lance e informou que a decisão tomada foi correta.