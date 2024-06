Kaio Jorge desembarca em Belo Horizonte para assinar contrato com o Cruzeiro

No desembarque no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na região metropolitana de BH, o atleta ressaltou que está contente e sonha com uma grande participação com a camisa celeste.

O atacante Kaio Jorge já está em Belo Horizonte para assinar contrato com o Cruzeiro. O jogador desembarcou em Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (6), e foi para a Toca da Raposa II para finalizar os detalhes. A Raposa anunciou na última quarta (5), o acordo verbal com o atleta e seu estafe.

“Estou muito feliz e motivado. Vou fazer os exames agora e só posso falar mais depois dos exames. Estou imaginando grandes coisas, foi um projeto muito bom que me propuseram. Agora, é mostrar o que sei fazer. Estou 100%. Foi um projeto muito bom, que me agradou bastante. Além de ser um clube grande, estou motivado a jogar novamente aqui no Brasil”, afirmou.

Aliás, em Belo Horizonte, Kaio Jorge vai reencontrar velhos conhecidos. Afinal, vai atuar com Gabriel Veron e Arthur Gomes. Com o ex-Palmeiras, ele conquistou o Mundial Sub-17 pela Seleção Brasileira. Já com a camisa do Santos, ele foi vice-campeão da Copa Libertadores.

“O Veron, o Arthur e o Gasolina são meus amigos. Já falei com eles. Vamos esperar os exames. Estou retornando em busca de um grande objetivo, espero que dê tudo certo. Meu pai é cruzeirense roxo, ele está muito feliz”, completou.