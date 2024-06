Julgamento de Gabigol na Corte Arbitral do Esporte é adiado

Atacante está na Suíça

O jogador optou por participar presencialmente da audiência, entretanto o adiamento frustrou o atleta e seus representantes. Afinal, ele desembarcou na Suíça na manhã desta quinta-feira, enquanto o seu advogado, Bichara Neto, chegou um dia antes no país.

Apesar disso, a audiência não previa uma solução já nesta sexta-feira (7). No julgamento, os árbitros irão ouvir as partes, analisar provas e colher os depoimentos do atleta e das testemunhas. Além disso, ouviriam o atacante, algo considerado crucial para a resolução do caso.

A pena começou a valer a partir de 8 de abril de 2023, data da coleta de exames no CT do clube. Por outro lado, o tribunal suíço acatou o efeito suspensivo por unanimidade.

Existem dois caminhos para a resolução do caso. O CAS absolver o jogador, ou ele cumprir a pena até abril de 2025, conforme a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD), no Brasil, que aplicou dois anos de suspensão. A defesa do atleta está otimista para que o desfecho seja positivo, ainda mais com a forma unânime que o efeito suspensivo foi aceito.