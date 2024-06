Irmão de Léo Moura assina primeiro contrato profissional com o Fluminense

O zagueiro Carlos Daniel, de apenas 16 anos, assinou nesta quinta-feira (06/06) seu primeiro contrato profissional com o Fluminense. Irmão do ex-jogador Léo Moura, o jovem assinou novo vínculo, celebrado no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém, até o fim de maio de 2027.

“Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais um importante passo na minha carreira. Sou grato ao Fluminense pela oportunidade, por acreditar no meu trabalho, e me sinto orgulhoso de assinar meu primeiro contrato profissional com o clube que me acolheu há dez anos. É uma sensação única e de muito orgulho para mim e minha família. Agora, espero continuar ajudando a dar muita alegria ao Time de Guerreiros”, disse o Moleque de Xerém.