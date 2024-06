Gaviões da Fiel sugere projeto para quitar estádio do Corinthians

Gaviões da Fiel convoca a torcida do Timão para encontrar um projeto certeiro, onde o clube possa quitar a dívida da Neo Química Arena

Os Gaviões da Fiel, principal torcida organizada, resolveu ajudar o Corinthians a melhorar a vida financeira. Através de comunicado no site oficial, os membros da torcida abriram um debate para ajudar o clube a quitar a Neo Química Arena. A partir de agora, a entidade irá receber sugestões para organizar a quitação da casa corintiana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A ideia dos Gaviões da Fiel é juntar focas e contribuir para ajudar o Alvinegro no lado financeiro. No comunicado, a organizada cita a marca de 35 milhões de torcedores do clube paulista para atingir o seu objetivo.