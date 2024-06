Gabigol, com a ’99’ do Flamengo, manda recado à torcida: ‘Ele está de volta’

Gabigol decidiu retribuir o carinho dos torcedores do Flamengo, em uma postagem realizada nas redes sociais nesta quarta-feira (5). O agora camisa 99 da Gávea compartilhou a música “He’s back”, que em português significa: “Ele está de volta”.

O ídolo rubro-negro fez a publicação em referência aos gritos de “O Gabigol voltou”, após marcar o sexto gol na goleada por 6 a 1 sobre o Vasco, no último domingo (1), no Maracanã, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.

O vídeo, portanto, mostra Gabigol com a camisa do Flamengo regando uma planta. Com o passar do tempo, elas crescem e assumem o formato da comemoração característica do jogador em sua carreira. Ao final da publicação, uma mensagem aparece com os dizeres: “Porque, assim como a terra faz brotar a planta, e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações”.