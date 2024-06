Flamengo espera definição do valor do terreno no Gasômetro, mas avança em outros temas

O Flamengo segue no sonho de construir um estádio próprio. No entanto, o impasse sobre o valor do terreno do Gasômetro segue adiando os planos do clube carioca. Na reunião do último dia 27, o prefeito Eduardo Paes afirmou que poderia desapropriar o terreno caso o fundo que o detém e é administrado pela Caixa Econômica Federal não aceite vendê-lo. A informação é do portal “ge”.

Por outro lado, a CEF ainda não definiu o valor do local, algo que deveria acontecer até o fim de maio. Apesar disso, o presidente Rodolfo Landim e Marcos Bodin, executivo contratado pelo clube exclusivamente para tratar do estádio, têm mantido conversas diárias com os profissionais envolvidos e tentam chegar a um denominador comum.