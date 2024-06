Favorito ao prêmio Bola de Ouro, Vini Jr busca seu primeiro título pelo Brasil

Após conquistar grandes competições do futebol europeu, Vini Jr se prepara para fazer história com a Amarelinha

Vini Jr foi um dos grandes responsáveis pela temporada fantástica do Real Madrid, que terminou com o título da Champions League, além da conquista do Campeonato Espanhol. Favorito ao prêmio de Bola de Ouro, o atacante, agora, foca na disputa da Copa América, que acontecerá nos Estados Unidos. Essa, aliás, será a oportunidade do jogador de 23 anos anos conquistar o seu primeiro troféu pela Seleção Brasileira.

“Não fui campeão ainda, não tenho nenhum título pela Seleção, espero que seja agora”, disse Vini, em sua chegada aos Estados Unidos, nesta quarta-feira, à “CBFTV”.