Ex-Grêmio, Vanderson pode trocar o Monaco pelo Napoli

Vanderson é visto com bons olhos pelo novo treinador do clube italiano, Antonio Conte. Valores, inicialmente, assustam os napolitanos

Destaque do Monaco, Vanderson pode estar de saíde do clube do Principado. Isso porque o Napoli está interessado na contratação do lateral-direito, ex-Grêmio. Ele chegaria como indicação do técnico Antonio Conte, que foi anunciado pelos italianos na última quarta-feira (5).

De acordo com o jornalista Gianluca Di Marzio, especialista no mercado de transferências, o Monaco quer 30 milhões de euros (cerca de R$ 170 milhões) para negociar o brasileiro, que está na equipe deste a temporada 2021/22. No entanto, o Napoli teria achado as cifras altas, assim com o salário recebido pelo brasileiro.