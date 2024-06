Em alta no Flamengo, Cebolinha projeta novo reencontro com o Grêmio: ‘A Lei do Ex não falha’

Cebolinha já marcou duas vezes contra a sua ex-equipe. O atacante deve ser titular na partida do dia 13 de junho, no Maracanã

Autor do primeiro gol da vitória do Flamengo por 6 a 1 contra o Vasco, Cebolinha vive um grande momento com a camisa rubro-negra. E para seguir balançando as redes pelo time carioca, o atacante espera que a “Lei do Ex” não falhe na próxima partida, afinal, o Mais Querido terá pelo frente o Grêmio, equipe em que o jogador se destacou.

“Jogo muito especial. É um clube que eu tenho um carinho enorme também, fui formado lá. Foram nove anos da minha vida naquele clube, gratidão enorme. Até brinco com meus companheiros que quando vai chegando perto do jogo contra o Grêmio sinto que vou fazer gol porque realmente a ‘Lei do Ex’ não falha”, disse Cebolinha à “FlaTV”. Flamengo e Grêmio se enfrentam no dia 13 de junho, no Maracanã.