Ele voltou! Relembre a primeira passagem de Thiago Silva pelo Fluminense

Zagueiro deve desembarcar no Rio de Janeiro nesta quinta-feira e será apresentado no dia seguinte, com direito a festa da torcida no Maracanã

A espera da torcida do Fluminense, enfim, acabou. Nesta quinta-feira (6), o ídolo Thiago Silva desembarca no Rio de Janeiro para delírio dos tricolores, que prometem uma bonita festa no Aeroporto do Galeão. O horário ainda será definido, visto que o defensor teve um imprevisto na Inglaterra. No dia seguinte, o clube repetirá o que fez com Marcelo e fará a apresentação do zagueiro no Maracanã, com direito a show do Sorriso Maroto.



Revelado nas divisões de base do clube carioca, o jogador escreveu seu nome no futebol europeu, sendo um dos melhores do mundo em sua posição. Por lá, ergueu troféus, como o da Champions League com a camisa do Chelsea e teve atuações que o colocaram em quatro Copas do Mundo pela Seleção Brasileira. Agora, retorna ao Tricolor com a promessa de muita entrega e um salto de qualidade no setor mais questionado pela torcida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O “Monstro”, apelido que ganhou da torcida tricolor, não estreou como profissional pelo clube de Laranjeiras. Antes disso, deu seus primeiros passos no futebol pelo RS Futebol Clube, em 2004. Em seguida, permaneceu no Rio Grande do Sul e defendeu as cores do Juventude ao lado de Fernando Diniz, seu futuro treinador, e marcou três gols.