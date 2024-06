Dudu treina no Palmeiras e pode ser relacionado contra o Vasco

O Palmeiras pode ter uma novidade para o confronto contra o Vasco na próxima rodada do Brasileirão. Dudu trabalhou no gramado com o elenco na volta aos treinos do Verdão nesta quinta-feira (6) e há a chance de ele voltar a ser relacionado para o duelo contra o Cruz-Maltino. Ele está recuperado de grave lesão no joelho direito.

Dudu tem realizado atividades com os demais jogadores do Palmeiras desde maio. Contudo, por precaução, o seu retorno foi programado para após a Data-Fifa, neste início de junho. Isso porque o atacante está fora desde agosto de 2023.