Cruzeiro já sabe quanto deve gastar para contratar Matheus Henrique

Com prioridade de reforços no setor de meio de campo, clube celeste precisará desembolsar R$ 34 milhões para contar com meia, ex-Grêmio

O Cruzeiro já sabe quanto precisará desembolsar para contar com Matheus Henrique. A diretoria do Sassuolo, clube que detém seus direitos, quer 6 milhões de euros (R$ 34 milhões, pela cotação atual). A informação é do portal ‘ge’. Em 2021, o meio-campista deixou o Grêmio pelo valor de 10 milhões de euros (R$ 61 milhões, na cotação da época).

Com contrato até junho de 2026, Matheus vive incertezas sobre seu futuro. Afinal, o Sassuolo foi rebaixado para a segunda divisão, e uma compensação financeira por sua saída agrada aos italianos.

Cruzeiro já se reuniu com agente de Matheus Henrique

Ainda sem propostas oficiais, o estafe de Matheus Henrique afirma que a intenção do jogador é retornar ao futebol brasileiro. O São Paulo, aliás, é outro clube que demonstra interesse no atleta. Recentemente, o principal agente de Matheus Henrique esteve na Toca da Raposa e se reuniu com o CEO Alexandre Mattos para conversar sobre uma possível negociação.