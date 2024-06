Clubes da Premier League votam a favor da continuidade do VAR

Proposta do Wolverhampton é derrubada pelas outras 19 equipes, mas foram confirmadas melhorias na utilização do árbitro de vídeo

A Premier League votou nesta quinta-feira (6) a continuidade do VAR para a próxima temporada, após proposta apresentada pelo Wolverhampton. De acordo com informações da ‘BBC Sports’, para que a proposição dos Wolves fosse aceita, 14 dos 20 clubes deveriam concordar. No entanto, o clube acabou sozinho nesta questão, tendo sido o único a votar a favor.

Por meio de um comunicado divulgado em seu site oficial, a Premier League garantiu a continuidade do sistema, mas afirma que serão feitas melhorias na utilização em prol do espetáculo.

“Os clubes da Premier League votaram hoje a favor de continuar a operar o VAR na Premier League. Embora o VAR produza uma tomada de decisão mais precisa, foi estabelecido que melhorias devem ser feitas para o benefício do jogo e dos torcedores”, diz o comunicado da liga.