Botafogo e Grêmio se acertam por jogos em campo neutro no Brasileirão

Mando do Tricolor deverá ser no Kleber Andrade, em Cariacica (ES), enquanto Fogão deve mandar jogo para Brasília

Botafogo e Grêmio definiram em conjunto que vão se enfrentar em campo neutro nas duas partidas entre eles no Brasileirão-2024, em função dos problemas climáticos no Rio Grande do Sul. A informação é da “Gaúcha Zero Hora”, em publicação desta quinta-feira (6).

LEIA MAIS: Wilson Seneme afirma não acreditar em acusações de manipulação de Textor

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O primeiro jogo entre os times, marcado para o outro domingo (16), tem mando do Grêmio. O Tricolor gaúcho indicará à CBF o desejo de atuar, então, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). A partida vale pela nona rodada do Brasileirão.