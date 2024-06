Barcelona mira contratação de um dos destaques do Leverkusen

O Barcelona atravessa um momento econômico difícil. No entanto, no clube, há a convicção de que em breve poderão voltar a fazer grandes contratações. De acordo com informações da imprensa espanhola, Deco, diretor de futebol do Barça tem como principal objetivo a contratação de uma das revelações da última temporada: Florian Wirtz, de 21 anos, que tem contrato com o Bayer Leverkusen até 2027. Seria uma transação muito cara, principalmente devido ao momento complicado, mas os catalães trabalham para se ajustar financeiramente e voltar a fazer grandes reforços.

Além disso, a imprensa espanhola adianta que Deco já observa Wirtz há algum tempo. Quando o atual diretor do Barcelona trabalhava como agente, o luso-brasileiro tinha um jogador na equipe alemã, Edmond Tapsoba, que chegou ao Bayer Leverkusen em 2020, vindo do Vitória Guimarães, o mesmo ano em que Wirtz foi promovido ao time principal do clube alemão. Por isso, Deco conhece bem o futebol do alemão e acompanhou de perto a equipe onde seu jogador atuava.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Florian Wirtz é uma dos nomes mais cobiçados no futebol europeu, e o Barça tem a intenção de contratá-lo em 2025. Um ponto a favor é que o jogador, desde pequeno, expressou desejo em jogar pelo clube. Mas, pode não significar nada se ele optar por um clube mais forte e consolidado na luta por títulos.