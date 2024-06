Arena do Grêmio mostra gramado e faz limpeza de vestiários

Campo do estádio do Grêmio está completamente inutilizado após as enchentes que devastaram o estado do Rio Grande do Sul

A Arena do Grêmio mostrou como ficou o estado do seu gramado após as águas que inundaram grande parte do Rio Grande do Sul baixarem. Além disso, a administração iniciou a limpeza de partes do estádio. Assim, as equipes realizaram os trabalhos na rouparia, vestiário e no auditório onde as entrevistas são realizadas.

Em vídeo publicado pela Arena do Grêmio nas redes sociais, é possível ter ciência do estrago causado pelas enchentes no campo da Arena. A coloração da grama está completamente diferente: a cor verde não aparece mais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine