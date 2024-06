Após lesão no joelho, André se aproxima de retorno aos gramados no Fluminense

Desde o início da temporada, o Fluminense sofreu com a quantidade de jogadores no departamento médico. No entanto, essa lista diminuiu consideravelmente, e agora um dos jogadores mais importantes do esquema de Fernando Diniz pode retornar. Trata-se de André, que não joga há um mês e duas semanas em virtude de uma lesão ligamentar no joelho direito, mas iniciou a fase de transição no gramado, ainda sem trabalhos com bola. A informação é do portal “ge”.

O último jogo do volante foi o duelo contra o Cerro Porteño, no Paraguai, pela Libertadores, no dia 25 de abril. No confronto, saiu de campo chorando e deixou o estádio de muletas. A estimativa não oficial era de um retorno em cerca de 45 dias, entretanto o atleta ficou de fora da Copa América pela Seleção Brasileira.