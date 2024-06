Após imprevisto, Thiago Silva chegará ao Brasil na manhã desta sexta-feira

Thiago Silva desembarca por volta das 5h30 da manhã, no aeroporto do Galeão, e será apresentado à noite no Maracanã Crédito: Jogada 10

Depois de passar por imprevistos na Inglaterra, Thiago Silva definiu uma nova data para chegar ao Brasil. Assim, o zagueiro, de 39 anos, desembarca no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (7), por volta das 5h30 da manhã (de Brasília) no aeroporto Galeão. Na parte da noite, o jogador se apresenta ao Fluminense, com direito a festa da torcida no Maracanã e show do Sorriso Maroto. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A previsão inicial era que o defensor chegasse nesta quinta-feira (6), porém alguns imprevistos atrasaram a chegada, algo informado por sua esposa Isabelle Silva, nas redes sociais.