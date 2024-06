Thiago Silva passa por imprevisto e não chegará ao Brasil na manhã desta quinta

A esposa do defensor, Belle Silva, utilizou as redes sociais para informar que a intenção é chegar ao país ainda nesta quinta-feira, porém em um novo horário.

Principal reforço do Fluminense para a temporada, Thiago Silva não chegará ao Brasil no horário programada nesta quinta-feira (6). Isso porque o jogador teve um imprevisto na Inglaterra e busca um novo voo para o Rio de Janeiro. Vale lembrar que a chegada estava prevista para às 10h (de Brasília), com direito a festa da torcida no Galeão. A informação é do portal “ge”.

“Infelizmente, meu marido, meus filhos e eu não conseguiremos estar no aeroporto do Galeão às 10h (de quinta), como havíamos dito. Tivemos um imprevisto aqui e não vamos conseguir embarcar no horário que a gente gostaria, mas estamos correndo com tudo que a gente pode aqui para tentar resolver esse imprevisto, pra gente conseguir um novo horário de voo. Assim que eu tiver o novo horário, eu passo para vocês. Mil desculpas, mas infelizmente não depende da gente”, disse.

“Fãs e torcedores que iam recepcionar a gente no aeroporto, fico devendo a vocês um novo horário. Devo saber hoje ainda. Assim que souber, eu divido aqui com vocês. Pessoal do AeroFlu, fica ligado”, completou.