São Paulo terá sequência para se colocar a postulante ao título Brasileiro

O São Paulo terá a oportunidade de fazer algo que não acontece há quatro anos: focar no Campeonato Brasileiro. Isso porque a Copa do Brasil e a Libertadores vão ser paralisadas durante a disputa da Copa América, mas o torneio de pontos corridos, não. Assim, o Tricolor terá uma sequência de 15 partidas na competição, antes de voltar suas atenções para os mata-matas.

Em 2020, o São Paulo chegou a liderar boa parte do Brasileirão, abrindo, inclusive, sete pontos de vantagem do segundo colocado. Contudo, caiu de rendimento e terminou na quarta posição. Já em 2021, com o foco na Libertadores, o Tricolor não fez grande campanha e terminou em 13°.

Em 2022, o São Paulo avançou até a semifinal da Copa do Brasil, sendo eliminado pelo Flamengo, e foi vice-campeão da Sul-Americana, derrotado pelo Del Valle. Mas, no Brasileirão, chegou a flertar com o rebaixamento e terminou na nona colocação. No ano passado, o sacrifício do Brasileiro valeu a pena. O time foi o 11º, mas venceu a Copa do Brasil pela primeira vez ao bater o Flamengo na decisão.

Situação do São Paulo no Brasileirão

Agora, o São Paulo é o quarto colocado, com 13 pontos, só um a menos do que o Flamengo, que lidera. Serão disputados 45 pontos nesse período. Os três primeiros já foram conquistados, ao bater o Cruzeiro, na última rodada. A Copa do Brasil está marcada para voltar apenas no dia 31 de julho. Por outro lado, a Libertadores vai retornar nas semanas do dia 14 e 21 de agosto.