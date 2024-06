Santos analisa a contratação de Hugo Souza

Hugo Souza, Deportivo de Chaves - Reprodução do Instagram @hugosouza Crédito: Jogada 10

A diretoria do Santos continua no mercado de transferências para contratar um goleiro. O motivo é a lesão de João Paulo. O titular sofreu uma lesão grave no tendão da perna direita e só volta a jogar na temporada 2024. No primeiro momento, o nome escolhido foi Marcelo Grohe. Logo depois de sair do Al-Ittihad, o jogador acabou procurado pelo Santos, que abriu negociação. Porém, as exigências feitas pelo goleiro afastaram qualquer possibilidade de acordo.

Sendo assim, a busca foi retomada e agora o nome que surge é Hugo Souza. Atualmente, o goleiro defende as cores do Chaves-POR e fica no clube até o fim do mês. Em julho, ele retorna ao Flamengo, dono dos seus direitos econômicos. Caso defina ir atrás do jogador, o Peixe teria que negociar junto ao Flamengo a contratação. Porém, neste momento, a ideia do Santos é negociar um empréstimo. Carreira de Hugo Souza Projetado ao time do Flamengo em 2020, Hugo Souza se destacou no duelo contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Na época, suas defesas o lançaram a ficar como reserva imediato de Diego Alves, então titular.