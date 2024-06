Manchester City processa a Premier League por regras comerciais

Clube inglês entra com ação na Justiça contra questões que vão de regras de patrocínio até decisões da liga inglesa Crédito: Jogada 10

O Manchester City entrou com uma ação na Justiça contra a Premier League devido a regras comerciais impostas pela organização. Dessa forma, o clube alega que as novas regras para contratos de patrocínio são discriminatórias, conforme noticiado pelo jornal inglês ‘The Times’. As audiências privadas sobre o tema devem começar na segunda-feira da próxima semana. Em fevereiro, a Premier League endureceu as regras para parcerias comerciais com empresas ligadas aos proprietários dos clubes, conhecidas como Transações com Partes Associadas (APT). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ao contrário da maioria dos clubes, o Manchester City afirma que as regras APT são ilegais e está exigindo uma compensação por perda de receitas.

Além disso, segundo a ‘BBC’, uma audiência de arbitragem já foi marcada para discutir a legalidade dessas regras. O documento jurídico do Manchester City, obtido pelo ‘The Times’, acusa a Premier League de discriminação e alega que as novas regras foram aprovadas pelos clubes rivais para “sufocar o seu sucesso em campo”, chamando-as de “tirania da maioria”. As novas regras de patrocínio acabaram sendo aprovadas no início deste ano por 14 clubes, o mínimo necessário para mudanças, com o objetivo de manter a competitividade da Premier League. Para alterar novamente essas regras, seria necessário o apoio de pelo menos 14 dos 20 clubes. No entanto, segundo o ‘The Times’, entre dez a doze clubes apoiam a Premier League nesse litígio.