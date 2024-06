Lorran desfalca Flamengo em treinos durante Data-Fifa

Jogador é convocado para Seleção Brasileira Sub-20 e se torna ausência nas próximas atividades no Ninho do Urubu

Assim, Lorran é desfalque certo nas próximas atividades do Flamengo no Ninho do Urubu. O meio-campista de 17 anos ganhou oportunidades com Tite e apresentou boas atuações nesta temporada. O jogador é um dos substitutos de Arrascaeta, que está convocado para seleção do Uruguai nesta Data-Fifa.

No entanto, Lorran não preocupa para os compromissos do Flamengo na temporada. Afinal, os treinos da Seleção Brasileira Sub-20 acontecem entre os dias 3 e 11 de junho. O meio-campista rubro-negro, dessa forma, retorna ao clube na próxima semana e fica como opção de Tite nas próximas partidas.

Preparação do Flamengo

Tite ainda tem sete dias livres de trabalhos pela frente. Afinal, os jogos do futebol brasileiro estão paralisados por conta da Data-Fifa. Após receber três dias de folga, os jogadores rubro-negros retornam aos trabalhos na tarde desta quinta-feira (06/06), no Ninho do Urubu.