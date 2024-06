Juntos de novo no Vasco, Felipe e Pedrinho já dirigiram outro clube do Rio

Atual presidente do Cruz-Maltino, Pedrinho terá novamente a companhia do 'Maestro', que assumiu nesta semana o cargo de diretor técnico

Entretanto, a passagem da dupla pelo Tigres durou pouco. Ao todo, comandaram a equipe em sete jogos, com apenas uma vitória, três empates e outras três derrotas. Os dois pediram para deixar o clube após o sétimo jogo. Na ocasião, o time sofreu o rebaixamento no Campeonato Carioca.

Aliás, essa não será a primeira vez que os grandes amigos irão trabalhar juntos fora de campo. Em 2017, Felipe e Pedrinho foram, respectivamente, técnico e auxiliar do Tigres do Brasil nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Ambos concluíram a licença da CBF para treinadores e receberam a oportunidade no clube da Baixada Fluminense.

O torcedor do Vasco poderá novamente ver a dupla Felipe e Pedrinho atuando juntos, mas dessa vez fora dos gramados. Enquanto um é o presidente do Cruz-Maltino, o outro assumiu nesta semana o cargo de diretor técnico.

Com o reencontro, desta vez em São Januário, Felipe chega em um momento de crise e após a goleada de 6 a 1 sofrida para o Flamengo no Brasileirão. Seu último trabalho foi no Volta Redonda, na função de treinador, no Estadual deste ano, quando terminou em décimo lugar com nove pontos em 11 rodadas disputadas.

O Vasco, 14º colocado do Brasileirão, retorna a campo na próxima quinta-feira (13) para enfrentar o Palmeiras, fora de casa, às 21h30 (de Brasília).

