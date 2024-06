Igor Jesus antecipa período de treinos no Botafogo

Centroavante do Botafogo a partir do segundo semestre desta temporada, Igor Jesus desembarcou no Brasil para antecipar a rotina de treinos pelo Glorioso. Segundo o site “ge”, o jogador está no país desde a última segunda-feira (3). Sendo assim, ele vai, então, se apresentar à comissão técnica de Artur Jorge antes do previsto.

A tendência é que Jesus comece a trabalhar a parte física e recondicionamento a partir da terceira semana de junho, no Espaço Lonier. Antes, no entanto, o centroavante alvinegro resolverá questões pessoais em São Paulo e terá o auxílio de um preparador físico particular, com o aval do Botafogo, para treinos extras.

Igor Jesus, no último fim de semana, se despediu do ex-clube, o Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes. Já o contrato com o Botafogo vale a partir de 1º de julho e se estende até o fim de 2027.