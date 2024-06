Em baixa no Botafogo, Hernández faz atividades em dois períodos

Segundo o jornal “O Globo”, Hernández treina duas vezes por semana no Studio 2F, com o personal Kadu Fadel. A atividade ocorre sempre em horários opostos aos treinos do time alvinegro, no Espaço Lonier.

“O trabalho está estruturado para que o mesmo tenha uma capacidade física melhor, englobando maior mobilidade, estabilidade e melhor padrão de movimento na corrida. Assim, tendo um desgaste energético menor para realizar ações dentro do jogo e alcançar segundos de vantagens sobre os adversários. Tem se dedicado de forma pontual”, colocou o coach.

O Botafogo afastou Hernández, por indisciplina, depois do empate com o Fortaleza por 1 a 1, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. Assim, o uruguaio teve que treinar separado do elenco, ao lado de Romero, também punido. Eles teriam levado mulheres para a concentração.

Em seguida, o Botafogo o reintegrou ao plantel. No entanto, enquanto Romero se saiu bem, Hernández seria expulso, contra o Junior Barranquilla, na Colômbia, na disputa pela liderança do Grupo D, na Copa Libertadores. Com menos um, o Mais Tradicional não teve forças para buscar a ponta e, com 0 a 0, ficou na segunda posição.