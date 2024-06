Cruzeiro anuncia acordo verbal com a Juventus por Kaio Jorge

Cruzeiro espera a chegada do atacante ainda nesta semana para realização de exames médicos e assinatura de contrato por cinco anos Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro anunciou nesta quarta-feira (5) a contratação de Kaio Jorge. O Cabuloso informou que chegou a um acordo verbal com a Juventus, dona dos direitos econômicos do atacante. Dessa maneira, o jogador, de 22 anos, é esperado em Belo Horizonte para realização dos tradicionais exames médicos e assinatura de contrato, que será válido por cinco anos. Kaio Jorge chega como a segunda contratação da nova diretoria da SAF do Cruzeiro, agora nas mãos do empresário Pedro Lourenço. Afinal, a primeira foi do goleiro Cássio, que deixou o Corinthians após 12 anos. A dupla só pode atuar após o dia 10 de julho, quando reabre a janela de transferências e os jogadores poderão ser registrados. "O Cruzeiro comunica que chegou a um acordo verbal para a transferência, em definitivo, de Kaio Jorge, junto à Juventus e ao estafe do atleta. O atacante é esperado em Belo Horizonte ainda nesta semana. Caso todas as condições negociais sejam mantidas e o atleta seja aprovado nos exames médicos, Kaio Jorge vestirá a camisa do Cruzeiro pelas próximas cinco temporadas", comunicou o clube nas redes sociais.

A proposta do clube mineiro é de 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 37 milhões), incluindo valores fixos e bônus. A quantia garantida de pagamento, aliás, é de 4,5 milhões de euros (R$ 25,7 milhões), além de 2 milhões de euros (R$ 11,3 milhões) previstos por metas, como quantidade de jogos e convocações para a Seleção Brasileira. Desse modo, o projeto do Cruzeiro e o tempo de contrato foram essenciais para a aceitação de Kaio Jorge. As conversas foram conduzidas por Alexandre Mattos, CEO de futebol da equipe celeste. Kaio Jorge foi revelado na base do Santos. Seu primeiro jogo pelo profissional foi em 2018. No ano seguinte, firmou-se no time principal, com sete partidas disputadas. No entanto, foi em 2020 que despontou para o futebol, entrando em campo 48 vezes e marcando nove gols pelo Peixe. Dessa maneira, despertou o interesse de times europeus. Atuou por seis meses no Santos em 2021 (com mais oito gols em 28 compromissos) até se transferir para a Juventus.