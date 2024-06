Convidada na CPI da Manipulação de jogos, Leila Pereira defende punição pesada a jogadores

Presidente do Palmeiras falou a convite do presidente da CPI, Jorge Kajuru (PSB-GO), se dizendo também favorável ao VAR Crédito: Jogada 10

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, falou, na tarde desta quarta-feira (4), na reunião da CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas no Senado. Convidada pelo presidente da CPI, o senador Jorge Kajuru (PSB-GO), a mandatária respondeu a parlamentares, defendendo punições pesadas a pessoas envolvidas com casos de manipulação de resultados no futebol. "Sem punição você não vai chegar a lugar absolutamente nenhum. A impunidade é a semente do próximo crime. Sem punição severa, não adianta advertência, uma carta. Se você participar desses esquemas, você vai ser banido do futebol, eu não tenho dúvidas disso", afirmou Leila Pereira no começo da audiência.

O motivo do convite feito pelo senador é para que a presidente fale sobre questionamentos deixados por John Textor, dono da SAF do Botafogo, sobre manipulação de resultados em partidas do do futebol brasileiro. Leila também defendeu o uso do VAR, pontuando que é necessário haver capacitação dos funcionários que manejam o aparato tecnológico. “Acredito no VAR, mas acredito que existem erros e que as pessoas precisam ser capacitadas. Eu acredito que a CBF e o diretor de arbitragem estão trabalhando e muito para melhorar cada vez mais a nossa arbitragem. O VAR tem que continuar sim, mas precisamos capacitar cada vez mais as pessoas que manejam”, opinou.