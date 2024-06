Sauer retorna de empréstimo e revela vontade de ficar no Botafogo

O Botafogo pode ter um reforço importante para sequência da temporada. Afinal, Gustavo Sauer está retornando de empréstimo do Rizespor, da Turquia. O meia-atacante de 30 anos pode assinar contrato com outros clubes. No entanto, seu desejo é atuar no Glorioso.

“Acredito que ficou espaço para mostrar mais do Gustavo Sauer, por isso vamos aguardar para perceber o que se segue. Minha vontade é ficar no clube”, completou Sauer.

“Meu futuro para já é o Botafogo, tenho contrato até dezembro de 2025. É a única coisa que posso falar no momento. Se vou permanecer ou não, é uma pergunta que hoje não consigo responder. Mas é minha vontade. Tenho convicção que posso ajudar muito. Sonho em ser campeão de uma competição importante aqui no Brasil”, disse Sauer ao “ge”.

“Tenho acompanhado o Botafogo sempre, agora com a entrada do Artur Jorge, o time ficou mais encaixado taticamente, com boas transições, o pessoal está bem identificado com a ideia do treinador, dá para perceber que está em um excelente caminho. Acredito que será uma grande temporada para o clube”, afirmou Sauer.

Passagem de Sauer

Gustavo Sauer chegou ao Botafogo em abril de 2022 e atuou por cerca de um ano antes de ser emprestado. O meia-atacante, dessa forma, disputou 38 jogos no Glorioso, com sete gols e quatro assistências. O jogador tem contrato no clube alvinegro até dezembro de 2025 e só pode se apresentar no dia 10 de julho, data de abertura da janela de transferências.

