Neymar abre o jogo sobre volta ao Santos: ‘Clube do meu coração’

A declaração de Neymar ocorreu na chegada do jogador ao famoso Clube Monte Líbano, em São Paulo, para quarta edição do Leilão Beneficente de seu instituto. Os rumores de um possível retorno surgiram após a reaproximação do atleta com o Santos. Isso porque o jogador esteve presente em três jogos na Vila Belmiro no último ano e fez algumas publicações mencionando o clube nas redes sociais.

“Não (existe a possibilidade de voltar ao Santos ano que vem). O que falaram é totalmente mentira. Não tem nada planejado. Tenho mais um ano de contrato com o Al-Hilal. Espero poder fazer uma grande temporada, fiquei fora essa última. Vamos viver pouco a pouco, tem muito tempo pela frente. Mas é óbvio que o Santos é o clube do meu coração, um dia quero voltar sim, mas não tem nada planejado na cabeça”, disse Neymar.

As interações recentes entre Neymar e Santos não significam nada além de uma troca genuína de carinhos. Pelo menos foi isso que disse o jogador na chegada ao leilão beneficente do Instituto que leva seu nome, na noite desta segunda-feira (3). O Menino da Vila negou qualquer tratativa por um retorno ao clube paulista em 2025.

Neymar tem contrato com o Al-Hilal até 30 de junho de 2025. O jogador está em fase final das lesões no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho.

“Está indo (recuperação), dolorida. É muito sofrimento ao longo desses meses, mas estou me recuperando. Faltam alguns meses, porém já foram sete”, contou.

Leilão beneficente do Instituto Neymar

A quarta edição do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr, que ocorre na noite desta segunda-feira (03), no Clube Monte Líbano, vai leiloar 24 lotes. Entre os itens, está previsto uma camisa usada por Pelé em seu último jogo profissional e um uniforme da Seleção com autógrafo de todos os jogadores. Há, ainda, uma experiência com o time do Flamengo e um churrasco na casa do zagueiro Léo Pereira.