Los Angeles Galaxy tem acerto para a chegada de Marco Reus

De acordo com informações de diferentes veículos como o portal ‘The Athletic’ e o jornalista argentino César Luis Merlo, as duas partes estão verbalmente acertadas. Agora, resta a conclusão dos trâmites da ordem de exames médicos e a devida assinatura de contrato.

Após encerrar um histórico ciclo com a camisa do Borussia Dortmund, Marco Reus deve ter, como seu próximo destino, a Major League Soccer (MLS). Mais especificamente, o Los Angeles Galaxy.

Por estar livre de vínculo com o atual vice-campeão da Champions, Reus precisou apenas negociar questões contratuais junto ao Galaxy. Nesse sentido, o vínculo a ser assinado vai ter duração até o fim de 2025. Porém, com uma cláusula que permite a extensão por mais uma temporada, podendo o alemão ficar no clube norte-americano até 2026.

Questão relevante

Conforme prevê o regulamento da MLS, cada clube tem direito a três vagas para os chamados Jogadores Designados, figuras com permissão de receberem vencimentos acima do teto da liga. Este será o caso de Marco Reus, mas com a necessidade do Los Angeles Galaxy rever a atual composição do seu plantel. Isso porque os três espaços correspondentes já estão ocupados pelo meio-campista Riqui Puig além dos atacantes Gabriel Pec e Joseph Paintsil.

Caso o planejamento da franquia de Los Angeles não tenha a saída de um dos nomes citados, existe outra possibilidade no regulamento. Como forma de trazer equilíbrio financeiro e privilegiar o desenvolvimento, é possível agregar um quarto Jogador Designado se, em paralelo, o clube estabelecer o primeiro vínculo profissional com algum jogador jovem da MLS. A tendência é que essa seja a opção do Galaxy para se adequar as exigências.