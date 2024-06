Gols bisonhos marcam partida da reta final no Apertura uruguaio

Situações um tanto quanto caóticas marcaram os gols do jogo do Campeonato Uruguaio entre Danubio e Deportivo Maldonado. O confronto, disputado na última segunda-feira (3), valeu pela última rodada do Apertura onde o Peñarol é campeão em caráter antecipado .

No ângulo captado pela transmissão do duelo, o zagueiro Sebastián Diana parece estar próximo, disputar a posse. Porém, ele escorregou sem qualquer contato adicional, deixando o caminho livre para Fernández. Depois, o camisa 30 ainda tocou por cima do goleiro Guillermo Reyes e viu outro zagueiro adversário (Hernán Menosse) tropeçar nas próprias pernas antes da bola adentrar as redes.

Não ficou por aí

Apesar do notório esforço e caráter bizarro do lance, não foi suficiente para os Bohemios saírem de campo com a vitória. Isso porque, aos 44 minutos do segundo tempo, outro momento inusitado chamou a atenção, mas do outro lado do campo.

Após bola cruzada na área do Danubio que chegou na segunda trave, Santiago Cartagena tocou com o pé direito e viu a bola tocar no travessão antes de voltar na direção do arqueiro Mauro Goicoechea. Porém, o que ninguém esperava era que o nome com passagem pela seleção sub-17 do Uruguai se enrolaria sozinho com a pelota e marcaria um gol contra.