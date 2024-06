Flamengo arma plano para ter quarteto uruguaio diante do Grêmio

Após ouvir "não" do Uruguai, os dirigentes rubro-negros cogitam fretar avião para trazer os quatro de volta ao Rio de Janeiro Crédito: Jogada 10

O Uruguai não liberou Varela, Viña, De La Cruz e Arrascaeta de atuarem no jogo entre Flamengo e Grêmio. No entanto, os dirigentes rubro-negros seguem interessados em contar com os quatro no próximo compromisso da temporada. O Flamengo pretende aproveitar uma brecha da Data-Fifa para contar com os uruguaios em campo. Afinal, existe um intervalo entre os amistosos e os jogos da Copa América. O clube, se for preciso, não descarta fretar um avião para trazer os quatro de volta ao Rio de Janeiro. A informação é do jornalista Eric Faria. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS: Gerson agita vestiário antes do clássico: ‘Maracanã é do Flamengo’ “O Flamengo vai trazer na marra os caras (Varela, Matías Viña, De La Cruz e Arrascaeta) para o jogo contra o Grêmio. Isso é uma notícia. Vai trazer os caras na marra. Eles têm um intervalo entre os amistosos e a Copa América, e é permitido fazer isso. Se for preciso, o Flamengo vai mandar um avião e trazer os caras. O Flamengo tentou conversar com o Uruguai e eles disseram que ‘não’. Inclusive, os jogadores já estão avisados que vão jogar contra o Grêmio”, disse Eric Faria no programa “Seleção SporTV. Plano do Flamengo O objetivo da diretoria rubro-negra é evitar desfalques importantes em campo. Afinal, Varela, Viña, De La Cruz e Arrascaeta vêm atuando como titulares e têm sido peças importantes. Além do quarteto uruguaio, Erick Pulgar também está convocado e atua pelo Chile nesta Data-Fifa. O volante, dessa forma, deve ser desfalque nos próximos jogos.