Ex-jogador de Grêmio e Cruzeiro movimenta R$ 5 milhões para ajudar o Rio Grande do Sul

Um ex-jogador famoso com passagens marcantes por Grêmio, Cruzeiro, Vitória e Flamengo , liderou um grupo de cerca de 20 voluntários que, em menos de um mês, coordenou o uso de 11 helicópteros e mobilizou mais de R$ 5 milhões. Além disso, ele envolveu a contratação de transporte aéreo e a compra de suprimentos. A informação é do ‘ge’.

Aposentado desde março deste ano, o ex-jogador tem vivido no Rio Grande do Sul por causa da esposa que é natural da cidade de Guaíba, que fica perto de Porto Alegre. Aliás, as doações estão sendo feitas com ajuda de 11 helicópteros, todos partindo da capital e realizando cerca de 30 voos por dia cada um. O custo dos deslocamentos é de R$ 9 mil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quem é o ex-jogador do Grêmio? O ex-jogador é Marcelo Moreno, que também é ídolo da seleção da Bolívia. Desde o início das enchentes, na primeira semana de maio, Moreno liderou a distribuição de alimentos, água, materiais de higiene e medicamentos. Além disso, ele mesmo coordenou o transporte de bolsas de sangue para transplantes em situações de urgência. O grupo registrou uma movimentação de 50 toneladas de alimentos por dia.