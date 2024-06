Botafogo demite profissionais da base e segue em reformulação

Indicado pelo técnico Luís Castro, o português João Paulo Costa era nome importante dentro do Botafogo. Para o lugar do português, o Glorioso já contratou Rodrigo Chipp, que estava no Athletico-PR.

Recentemente, o Botafogo também promoveu a chegada de Rodolfo Kumbrevicius para a coordenação de captação. A ideia da diretoria é evoluir para ter peças no profissional e possibilitar futuras vendas.