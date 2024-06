Textor sobre confronto entre Botafogo e Palmeiras: ‘Revanche’

John Textor se manifestou nas redes sociais e comentou sobre o confronto entre Botafogo e Palmeiras. Após um evento na sede da Conmebol, os times foram sorteados como adversários nas oitavas de final da Libertadores. A expectativa é de um embate emocionante. Afinal, as equipes vêm protagonizando duelos equilibrados recentemente e disputaram pelo título do Brasileirão em 2023.

John Textor x Leila Pereira

O confronto promete marcar um novo capítulo na rivalidade entre Botafogo e Palmeiras. Afinal, John Textor e Leila Pereira vêm travando brigas judiciais nos últimos meses. O dono da SAF do Glorioso alega existir corrupção no futebol brasileiro e relaciona jogos do Verdão com supostas manipulações de resultados. As acusações têm gerado revolta na presidente alviverde.

LEIA MAIS: Libertadores marca novo capítulo da guerra entre Textor e Leila

Botafogo x Palmeiras

Os confrontos das oitavas de final da Libertadores acontecem somente em agosto. Portanto, Botafogo e Palmeiras ainda têm meses de preparação pela frente. O duelo de ida acontece no Nilton Santos. A partida de volta, dessa forma, rola no Allianz Parque.