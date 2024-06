São Paulo dá folga a elenco e estuda substitutos dos convocados

Afinal, o treinador decidiu dar dois dias de folga para o elenco, após uma maratona de jogos. O São Paulo deve se reapresentar apenas na quarta-feira (5) e terá oito dias para se preparar para o duelo contra o Internacional, no dia 13 de junho.

Após vencer o Cruzeiro por 2 a 0 , neste domingo (2), no MorumBIS, pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo agora terá tempo para se preparar para seu próximo compromisso. Com o objetivo de encontrar soluções para suprir as ausências dos jogadores que vão disputar a Copa América, o técnico Luis Zubeldía também vai priorizar o descanso para o seu plantel.

Quem está fora do duelo contra o Colorado? O goleiro Rafael, o zagueiro Ferraresi e o volante Bobadilla. Eles estão com suas respectivas seleções se preparando para a disputa da Copa América. James Rodriguez já está com a seleção colombiana, mas não faz partes dos planos de Zubeldía. Eles desfalcarão o Tricolor por um período de sete a dez jogos, dependendo da evolução das equipes na competição de seleções.

“Creio que tivemos inconvenientes e resolvemos bem. Seguiremos potenciando o grupo, seja com o Luiz Gustavo, Galoppo, seja quem for. Vamos potenciar os jogadores, dar ferramentas e eles mostrarão trabalho. O Rafinha não pôde jogar, o Igor também e colocamos o Moreira, que saiu machucado. É importante isso. A oportunidade virá e eles têm que demonstrar quando ganharem as chances”, disse Zubeldía, após o jogo contra o Cruzeiro.

Quem pode ganhar chance no São Paulo

A Copa América pode abrir espaço para outros jogadores tentarem se firmar no São Paulo. No gol, Jandrei deve ganhar uma sequência com a ausência de Rafael. Dificilmente ele deve assumir a titularidade para o restante da temporada, mas pode mostrar que também é uma opção de segurança.