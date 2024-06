Inglaterra vence Bósnia em amistoso preparatório para Euro 2024

Ingleses balançam a rede três vezes na segunda etapa e garantem triunfo por 3 a 0 no St James Park, estádio do Newcaslte

Dessa maneira, a Inglaterra agora vira a chave e começa a pensar na partida contra a seleção da Islândia na próxima sexta-feira (7), em mais um amistoso de preparação para a Euro 2024. A seleção inglesa está no Grupo C da competição e estreia contra a Sérvia no dia 16 de junho.

A Inglaterra venceu a Bósnia por 3 a 0 em amistoso preparatório para a disputa da Eurocopa 2024. Cole Palmer, de pênalti, abriu o placar para os donos da casa, enquanto Alexsander Arnold aproveitou assistência de Grealish para anotar um golaço e ampliar o resultado. Na reta final da partida, Harry Kane completou o triunfo da seleção inglesa nesta segunda-feira (3). Os três gols foram marcados na segunda etapa. Além disso, o duelo no St James Park, estádio do Newcastle, foi o primeiro de dois jogos da Inglaterra que antecedem a competição europeia na Alemanha.

Inglaterra x Bósnia

Inglaterra e Bósnia foram para o vestiário do St. James Park com o placar zerado. Os ingleses dominaram a posse de bola e tiveram as melhores chances de gol com Watkins e Guéhi. Mas, ambos pararam nas defesas de Vasilj, o destaque da Bósnia na primeira etapa. Por outro lado, os visitantes quase marcaram com Hajradinovic, que aproveitou um erro de Guéhi e chutou, mas a bola desviou em Alexander-Arnold e passou perto do gol de Pickford.

No segundo tempo, a Inglaterra teve um volume maior de jogo e tentava furar a boa defesa da Bósnia. No entanto, foi uma falha defensiva que abriu o caminho para o triunfo. Em uma jogada de bola parada, Tahirovic puxou Konsa na grande área e o árbitro assinalou pênalti para a Inglaterra após revisão do VAR. Palmer foi para a cobrança e abriu o placar. Logo após o gol, o técnico Gareth Southgate fez várias alterações na equipe e os ingleses mantiveram o domínio do jogo. Dessa maneira, Grealish, que estava no banco de reservas, deu linda assistência para Alexsander Arnold anotar um golaço para ampliar. Três minutos depois, Harry Kane aproveitou uma sobra de bola na pequena área e confirmou a vitória por 3 a 0.