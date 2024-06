Fluminense volta a não sustentar vantagem e sofreu gol em todas as rodadas até aqui

Tricolor abriu o placar contra o Juventude, mas não conseguiu sair de campo com os três pontos, no Maracanã, pela 7ª rodada do Brasileirão

O goleiro, por sua vez, já havia falado no revés para o São Paulo, no Morumbis. Na ocasião, tentou dominar, entretanto deixou a bola escapar e cedeu um gol ao adversário. Na coletiva, o auxiliar, Eduardo Barros, preferiu poupar o jogador de culpa e disse que os erros técnicos são inerentes ao jogo.

Esta foi a sexta vez em que o Tricolor abriu vantagem no placar, mas não sustentou. Além disso, a equipe carioca sofreu gols em todas as sete partidas disputadas na competição nacional.

O Fluminense voltou a sair na frente do adversário pelo Brasileirão, porém novamente não conseguiu segurar ou ampliar o marcador e não saiu de campo com os três pontos. Em pleno Maracanã, Marcelo abriu o placar contra o Juventude, de pênalti, mas Fábio falhou e deu a bola de presente para Jadson deixar tudo igual pela 7ª rodada.

No momento, o Fluminense tem a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro, com 13 gols sofridos ao lado do lanterna Vitória. Afinal, com a goleada sofrida para o Flamengo, o Vasco superou o rival neste quesito e já teve sua meta vazada dezessete vezes.

Com o empate, os comandados de Fernando Diniz deixaram a zona de rebaixamento, porém deixaram dois pontos pelo caminho por erros bobos. Por fim, a equipe volta a campo somente no dia 11 (terça-feira), às 20h (de Brasília), para medir forças com o Botafogo, em mais um clássico na temporada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.