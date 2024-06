Após triunfo no retorno da Série A, Inter volta as atenções para a Sul-Americana

Ainda nesta tarde, a delegação viaja para a cidade de Tarija, na Bolívia, onde ocorrerá o seu próximo compromisso, nesta terça-feira (04/06). O técnico Eduardo Coudet, aliás, não vai poder contar com um trio gringo para este duelo. Tratam-se do goleiro Rochet, além dos atacantes Borré e Valencia. Isso porque ambos estarão a serviço de suas seleções para treinos e amistosos na data Fifa que antecede a disputa da Copa América. Competição que eles deverão estar presentes e devem desfalcar a equipe por pelo menos 11 jogos.

O Inter muda seu foco para a Sul-Americana após carimbar seu retorno aos gramados com uma vitória sobre o Cuiabá por 1 a 0 pela Série A. A equipe finalizou sua preparação em Itu, nesta segunda-feira (03/06), para enfrentar o Real Tomayapo. Partida atrasada pela quarta rodada da fase de grupos do torneio continental.

Além deste embate com o Real Tomayapo, a Conmebol também adiou o jogo entre o Colorado e o Delfín, do Equador. Atitude que foi necessária após a tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul. Este segundo embate com os adversários equatorianos vai ocorre no próximo sábado (08), no Alfredo Jaconi. Assim, marca o retorno do time a solo gaúcho, mais especificamente em Caxias do Sul.

Possíveis oponentes do Inter na próxima fase da Sula

A Conmebol promoveu o sorteio da fase seguinte da Sul-Americana, os play-offs, nesta segunda-feira (03). Para alcançar esta etapa do torneio, o Internacional precisa vencer os dois compromissos restantes. Atualmente, o time ocupa a terceira colocação, com cinco pontos. Um resultado positivo sobre o Real Tomayapo é fundamental para o Colorado chegar vivo contra o Delfín.

Assim, irá se concretizar como um confronto direto, já que os equatorianos são os segundo colocados do Grupo C. Caso avance para os play-offs, o Inter pode enfrentar cinco oponentes que ficaram na terceira colocação em seus grupos na Libertadores. Tratam-se de Independiente del Valle e LDU, ambos do Equador, Rosário Central, da Argentina, Palestino, do Chile, ou Libertad, do Paraguai.