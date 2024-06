Suárez faz a favor e contra, Messi marca, e Inter Miami empata pela MLS

Placar de 3 a 3 diante do St. Louis City, em casa, tem gol e lambança do atacante uruguaio

Com o resultado, portanto, o Inter Miami aparece com 34 pontos em 18 rodadas. O time tem a melhor campanha da MLS, mas o Cincinnati, em segundo lugar na Conferência Leste, aparece com 33 somados e duas partidas a menos.

Além do campeão mundial com a seleção argentina, Luis Suárez e Jordi Alba anotaram para os anfitriões. O problema, aliás, é que Suárez também marcou contra. Durkin e Vassilev foram os outros que anotaram para os visitantes.

Lionel Messi bem que deixou o dele, mas não foi o suficiente para o Inter Miami superar o St. Louis City, em casa. Afinal, neste sábado (1/6), o time do argentino ficou no empate em 3 a 3 e chegou ao seu segundo jogo seguido sem triunfar na MLS.

O St. Louis City inaugurou o placar quando Durkin, aos 15 minutos de jogo, recebeu na entrada da área, girou e acertou um chutaço no ângulo, sem chances para o goleiro Callender. Dez minutos depois, Messi executou sua clássica jogada com Jordi Alba, finalizando da entrada da área para deixar tudo igual. Aos 41, o russo Vassilev fez valer a “lei do ex” após invadir a área e não comemorou o gol. Nos acréscimos, Alba cruzou rasteiro para Suárez, na segunda trave, empatar de novo.

No retorno do intervalo, Suárez cabeceou contra a própria rede após cobrança de escanteio e colocou os visitantes novamente em vantagem. Na reta final, já aos 40 minutos, Jordi Alba ficou de frente para o goleiro e tocou na saída do adversário para dar números finais ao placar: 3 a 3.

