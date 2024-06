Saint-Étienne, um gigante francês, está de volta à elite

Verts perdem no tempo normal para o Metz, 2 a 1 (na ida venceram, 2 a 1). Mas marcam no fim da prorrogação. Assim, dão adeus à Segundona

O Saint-Étienne, um dos gigantes do futebol francês, está de volta à elite. Neste domingo, 2/6, em pleno estádio Saint- Symphorien, casa do Metz, após perder no tempo normal por 2 a 1 (placar do jogo de ida), conseguiu fazer um gol no segundo tempo. Assim, com o 2 a 2 na soma dos 120 minutos, assegurou a sua volta à elite neste que foi o mata-mata que decidiu a última vaga à Ligue 1 da próxima temporada.

O Metz entrou nesta repescagem por terminar o Campeonato Francês em antepenúltimo. Lorient e Clermont, os dois últimos, caíram diretamente. Assim, Grenás tiveram de jogar este jogo mata-mata. Já o Saint-Étienne ficou em terceiro lugar na Segundona. Auxerre e Angers subiram diretamente. Os Verts jogaram uma primeira rodada de repescagem eliminando o Rodez e, agora, passaram pelo Metz. O Étienne é o segundo maior vencedor do Campeonato Francês, com dez conquistas, atrás apenas do atual tricampeção PSG (12), Mas não vence desde 1980/81, quando contava com Michel Platini no elenco. O Metz jamais foi campeão francês.

Metz com dez, mas na frente

O jogo começou mal para o Metz. Afinal, logo aos cinco minutos, Papa Diallo acertou a canela de Cafaro e foi expulso. Porém, mesmo com dez, o Metz conseguiu logo fazer dois gols. Aos 17, Lamine Camara pegou uma bola na sua intermediária, avançou, tocou para a direita e foi até a área para concluir e abrir o placar Aos 22, Mikautadze foi derrubado na área. Ele mesmo cobrou o pênalti e ampliou. Este resultado valeria a permanência do time na elite. Porém, o Saint-Étienne diminuiu aos 33. O escanteio da direita cobrado por Chambost, teve um desvio do Moueffek e, na segunda trave, o lateral-esquerdo Leo Petrot concluiu para colocar 2 a 1 no placar.