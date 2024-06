Fiorentina vence Atalanta no jogo que encerra a temporada italiana

Partida adiada não influencia na tabela e termina com o triunfo do time de Florença por 3 a 2, mesmo jogando fora de casa

Atalanta e Fiorentina fizeram neste domingo (2/6) o último jogo do Campeonato Italiano. A competição teve a sua última rodada na semana passada, mas este duelo, que seria na 29ª rodada, teve dois adiamentos. Como o embate era apenas para cumprir tabela e os rivais estavam em finais europeias, definiu-se que ocorreria na última data possível do calendário. Melhor para a Fiorentina, que, mesmo fora de casa, venceu por 3 a 2, com todos os gols saindo no primeiro tempo.

Este resultado manteve a Atalanta em quarto lugar com 69 pontos, não conseguindo passar a Juventus (71). Porém, a sua vaga na Champions já estava na mão. Afinal, o time já estava no G5 italiano e, além disso, foi campeão da Liga Europa. Já a Fiorentina não tinha como sair do oitavo lugar, mas melhorou a sua pontuação, com 60 pontos. Vale citar que o time de Florença foi vice-campeão da Conference League (perdeu a final para o Olympiakos).

Gols no primeiro tempo. E triunfo da Fiorentina

O jogo foi muito agitado no primeiro tempo e mais cadenciado na etapa final. A Fiorentina sempre esteve na frente, fazendo 1 a 0 numa cabeçada de Belotti aos seis minutos. Mas a Atalanta chegou ao empate aos 11 quando Lookman recebeu no meio dos zagueiros e tocou na saída do goleiro. Assim, o time fez festa com a torcida , que celebrava a conquista da Liga Europa (3 a 0 sobre o Leverkusen, única derrota dos alemães na temporada).