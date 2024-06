Real Madrid x Borussia Dortmund, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Real Madrid e Borussia Dortmund fazem, neste sábado (1/6), a final da Champions. O duelo será às 16h (de Brasília), no Estádio de Wembley, em Londres. Enquanto o Dortmund tenta o seu segundo caneco (venceu em 1996/97), o time espanhol, está atrás do 15º ( o último em 2021/22). O mundo vai parar para acompanhar este jogaço e a Voz do Esporte preparou uma cobertura de primeira. E ela começa com um esquenta às 14h30 que vai te colocar dentro do mítico estádio inglês, com todas as informações sobre as equipes e a competição. E no que a bola rolar, Aldo Luiz estará nos comentários.

A cobertura da Voz do Esporte nesta final da Champions também conta com Rodrigo Seraphim nos comentários e Giovanni Danjo com as reportagens. Não perca nada desta Dortmund x Real Madrid. Para isso, basta clicar na arte acima, a partir das 14h30.